السعودية تطلق تحدي «علّام 2024» لتطوير اللغة العربية عبر الذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عن إطلاق «تحدي علّام 2024»، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تعزيز وتطوير النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) لخدمة اللغة العربية. يُعد هذا التحدي جزءاً من الجهود المستمرة لـ«سدايا» لبناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز الابتكار والإبداع في تطوير التقنيات الحديثة.

ويركز تحدي علّام على تطوير نماذج لغوية مبتكرة قادرة على تحسين وفهم اللغة العربية في عدة مجالات منها: كتابة وفهم الشعر العربي: تطوير نموذج قادر على كتابة وفهم الشعر العربي بطريقة تعكس عمق وتراث الأدب العربي.

إعراب الجمل العربية: إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي قادر على إعراب الجمل بدقة عالية، مما يسهل عملية التعلم والتعليم.

تعليم الأطفال: تطوير نموذج يساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية بطريقة ممتعة وفعالة، مما يعزز من اهتمامهم باللغة منذ الصغر.

محاكاة الشخصيات العربية: إنشاء نموذج قادر على محاكاة وعمل حوار مع شخصية عربية تاريخية أو أدبية، أو محاكاة أسلوب الكتابة لهذه الشخصية.

تفاصيل التحدي

سيتيح التحدي للمتسابقين فرصاً للتدريب وورش العمل تحت إشراف خبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مختصين في مجال الأدب والشعر.

فيما ستنطلق فعاليات «تحدي علّام» خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة في مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيتم الإعلان عن الفائزين في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، حيث سيتم تكريمهم بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال.

نموذج علّام

نموذج علّام هو نموذج وطني متقدم يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للإجابة على استفسارات المستفيدين في مجالات معرفية متعددة. وقد تم إدراج هذا النموذج ضمن منصة «واتسون أكس» (watsonx) التابعة لشركة «آي بي إم» (IBM)، حيث وصفته الشركة بأنه أحد أبرز النماذج اللغوية التوليدية التي تخدم الناطقين باللغة العربية حول العالم.

التسجيل والمشاركة

يمثل «تحدي علّام 2024» خطوة هامة نحو تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية، مما يعكس التزام «سدايا» بتطوير القدرات الوطنية ودعم جهود التحول الرقمي في المملكة. تعد هذه المبادرة فرصة مثالية للمبدعين والمبتكرين للمساهمة في تطوير تقنيات حديثة تعزز من مكانة اللغة العربية على الساحة العالمية.