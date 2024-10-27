السعودية تعلن إعدام وافد أردني ومواطن

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، “بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل “الإعدام” بأحد الجناة في منطقة الجوف ومواطن سعودي”.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: “أقدم محمد توفيق سليم عرفة- أردني الجنسية- على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.

وأضافت: “تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني محمد توفيق سليم عرفة- أردني الجنسية- يوم السبت 23 ربيع الآخر 1446 هجري الموافق 26 أكتوبر 2024 بمنطقة الجوف”.

وأضاف البيان: “ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.

وفي بيان آخر قالت: “أقدم سهل بن متعب بن رابح السهلي- سعودي الجنسية، على قتل عاتق بن نعيمان بن هريس السهلي، سعودي الجنسية …تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة وبإحالته إلى المحكمة المختصة”.

وتابعت: “صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا”، مشيرا “إلى أنه تم تنفيذ الحكم بالجاني بمنطقة المدينة المنورة”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل أو الإعدام بمحكومين مصرييّن اثنين في منطقة تبوك، أدينا بتهريب المخدرات.