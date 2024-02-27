السعودية وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

أجرى وفد من “مجلس الدوما الروسي”، زيارة رسمية إلى السعودية، تعتبر الأولى من نوعها لرئيس مجلس الدوما إلى المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استقبل في الرياض أمس، رئيس مجلس “الدوما” الروسي فياتشيسلاف فولودين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، علاقات الصداقة بين السعودية وروسيا وآفاق التعاون ، كما نقل رئيس مجلس “الدوما” الروسي التحيات الحارة والتمنيات الطيبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي ذات السياق، عقد فولودين، ورئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، اجتماعا، بحثا خلاله قضايا تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، كما دعا “فولودين”، البرلمانيين السعوديين لزيارة روسيا العام الجاري.

هذا وشهدت العلاقات بين روسيا والسعودية تطورا خلال الآونة الأخيرة، وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، زار روسيا، في مارس 2023، والتقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفي مايو، 2023،زار وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف السعودية، وفي ديسمبر الماضي 2023، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أكد خلال اللقاء أن التعاون بين السعودية وروسيا يساعد على ضمان الأمن في الشرق الأوسط.