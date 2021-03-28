السفارة الألمانية تبحث مع مصلحة الآثار تعزيز القدرات في الحفاظ على المحفوظات الوطنية

بحث فريق من السفارة الألمانية لدى ليبيا، مع مصلحة الآثار الليبية التعاون الثقافي بين ليبيا وألمانيا.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق الألماني، اليوم الأحد، لقلعة السرايا الحمراء بطرابلس.

وقال السفير الألماني أوليفر أوفتشا في تغريدة على تويتر: “زملائي قاموا اليوم بمناقشة اتفاقية تعاون مع مصلحة الآثار الليبية لتعزيز القدرات في الحفاظ على المحفوظات الوطنية”.

التعاون الثقافي 🇩🇪🇱🇾 في السرايا الحمراء بطرابلس: حيث قام زملائي اليوم بمناقشة إتفاقية تعاون مع مصلحة الآثار الليبية لتعزيز القدرات في الحفاظ على المحفوظات الوطنية. pic.twitter.com/SuO0BCapjZ — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) March 28, 2021