السفارة الألمانية تبحث مع مصلحة الآثار تعزيز القدرات في الحفاظ على المحفوظات الوطنية

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 28 مارس 2021 - 18:31 | آخر تحديث: 28 مارس 2021 - 18:33 نُشر: الأحد، 28 مارس 2021 - 18:31
ليبيا
تويتر

بحث فريق من السفارة الألمانية لدى ليبيا، مع مصلحة الآثار الليبية التعاون الثقافي بين ليبيا وألمانيا.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق الألماني، اليوم الأحد، لقلعة السرايا الحمراء بطرابلس.

وقال السفير الألماني أوليفر أوفتشا في تغريدة على تويتر: “زملائي قاموا اليوم بمناقشة اتفاقية تعاون مع مصلحة الآثار الليبية لتعزيز القدرات في الحفاظ على المحفوظات الوطنية”.

آخر تحديث: 28 مارس 2021 - 18:33
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