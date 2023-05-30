السفارة الأمريكية تدعو إلى تهدئة الوضع في مدينة الزاوية

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 00:00 | آخر تحديث: 29 مايو 2023 - 23:22 نُشر: الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 00:00
ليبيا
السفارة الأمريكية
تتابع الولايات المتحدة الوضع في الزاوية عن كثب وبقلق

دعت السفارة الأمريكية في ليبيا، الاثنين، إلى تهدئة الوضع في الزاوية، على خلفية الأحداث التي تشهدها المدينة.

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: “تتابع الولايات المتحدة الوضع في الزاوية عن كثب وبقلق وسط تقارير عن استخدام أسلحة في مناطق مدنية وإمكانية حدوث المزيد من العنف”.

وأضافت: “يجب على القادة الليبيين بذل كل ما في وسعهم لتهدئة الوضع و اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين”.

وفي سياقٍ ذي صلة، قالت السفارة البريطانية في ليبيا، إن المملكة المتحدة تُتابع عن كثب الوضع في مدينة الزاوية.

وذكرت السفارة في تغريدة على تويتر، أن استخدام الأسلحة التي تعرض أرواح المدنيين للخطر أمر غير مقبول.

وتابعت: “يجب على جميع المعنيين عدم التصعيد وتجنب أي أعمال تهدد حياة الناس اليومية بشكل أكبر”.

آخر تحديث: 29 مايو 2023 - 23:22
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