السفارة الأمريكية تدعو إلى تهدئة الوضع في مدينة الزاوية

دعت السفارة الأمريكية في ليبيا، الاثنين، إلى تهدئة الوضع في الزاوية، على خلفية الأحداث التي تشهدها المدينة.

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: “تتابع الولايات المتحدة الوضع في الزاوية عن كثب وبقلق وسط تقارير عن استخدام أسلحة في مناطق مدنية وإمكانية حدوث المزيد من العنف”.

وأضافت: “يجب على القادة الليبيين بذل كل ما في وسعهم لتهدئة الوضع و اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين”.

تتابع الولايات المتحدة الوضع في الزاوية عن كثب و بقلق وسط تقارير عن استخدام أسلحة في مناطق مدنية و إمكانية حدوث المزيد من العنف. يجب على القادة الليبيين بذل كل ما في وسعهم لتهدئة الوضع و اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين. #ليبيا pic.twitter.com/rcih3QicQz — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) May 29, 2023

وفي سياقٍ ذي صلة، قالت السفارة البريطانية في ليبيا، إن المملكة المتحدة تُتابع عن كثب الوضع في مدينة الزاوية.

وذكرت السفارة في تغريدة على تويتر، أن استخدام الأسلحة التي تعرض أرواح المدنيين للخطر أمر غير مقبول.

وتابعت: “يجب على جميع المعنيين عدم التصعيد وتجنب أي أعمال تهدد حياة الناس اليومية بشكل أكبر”.