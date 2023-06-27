السفارة الروسية تستأنف عملها بطرابلس في أغسطس القادم

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بمكتبه في طرابلس، السفير الروسي الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين، عقب تقديم أوراق اعتماد لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وبحث الدبيبة مع السفير الروسي، استئناف روسيا عملها الدبلوماسي في ليبيا، واتفق الطرفان على انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس في أغسطس القادم.

وشدد الدبيبة على أهمية توحيد الموقف الدولي تجاه ليبيا في وحدة أراضيها وسيادتها، وإنهاء كافة أشكال التدخلات الخارجية.

من جانبه، نقل أغانين تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والوصول إلى تنفيذ الانتخابات.

وأطلع السفير الروسي الدبيبة على مستجدات الأوضاع في روسيا والمنطقة، وأكد الدبيبة في هذا السياق، دعمه للجهود الدولية للتهدئة وتغليب لغة العقل، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.