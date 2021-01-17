السفارة الليبية بمدريد تُحذّر من بعض الأنشطة التجارية

حذّرت السفارة الليبية بمدريد، من بعض الأنشطة والأشخاص الذين يدعون بأنهم يمثلون العلاقات الاقتصادية أو التجارية الليبية الإسبانية.

وأوضحت السفارة في بيان، أ، هذا الادعاء يتم من خلال غرف تجارية يسمونها غرفة التجارة الليبية الإسبانية أو ما شابه ذلك، وينظموُن أنشطة واجتماعات باسمها.

وأكدت السفارة الليبية بأن هذه الغرف بعضها مؤسسات أهلية والأخرى غير معروفة لديهم أصلا.

وأضافت السفارة في بيانها: “ومن باب الحرص فإن جميع أنشطة هذه المؤسسات والتي ينتج عنها وعود بأي تعاقدات حكومية مع الدولة الليبية أو ما شابه فإنها غير ملزمة، ولن يترتب بناء عليها أي التزام على دولة ليبيا”.

وأفادت سفارة ليبيا بمدريد بعدم وجود أي نشاط لرجال أعمال إسبان في ليبيا، أو لديهم الرغبة في السفر إلى ليبيا في القريب العاجل للتوقيع على أي أنشطة تجارية أو تعاقدات مع الدولة الليبية.

تحذر السفارة الليبية بمدريد من بعض الانشطة والاشخاص الذين يدعون بأنهم يمثلون العلاقات الاقتصادية او التجارية الليبية… تم النشر بواسطة ‏Libyan Embassy in Spain – السفارة الليبية بأسبانيا‏ في الأحد، ١٧ يناير ٢٠٢١