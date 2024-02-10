السفارة الليبية في هولندا تنسق الجهود لدعم فلسطين أمام العدل الدولية

استضافت السفارة الليبية في هولندا عددا من السفراء والدبلوماسيين، لتنسيق الجهود العربية والإسلامية لدعم فلسطين في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من قبل جنوب إفريقيا.

وذكرت السفارة في بيان لها ، إنه في إطار التنسيق العربي والإسلامي، لدعم القضية المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، التقى سفير دولة ليبيا بمملكة هولندا “زياد دغيم”، سفير تركيا بهولندا “سلجوق أونال”، وسفير دولة عمان “الشيخ عبد الله بن سالم الحارثي”.

كما استقبل “دغيم” أيضا، سفير جمهورية تونس فوق العادة، ومفوض للجمهورية لدى مملكة هولندا “إسكندر الدنقزلي”، للتباحث حول دعم القضية الفلسطينية بأروقة محكمة العدل الدولية.

وقبل أيام شارك “دغيم”، برفقة مندوب ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية، والمستشار السياسي في السفارة، في الاجتماع الذي عقد في مقر السفارة الفلسطينية، وضم سفراء الدول التي ستشارك في المرافعات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في “لاهاي”، التي ستنطلق بتاريخ 19 فبراير الجاري.

وشارك في الاجتماع الفريق القانوني الفلسطيني وعدد من الخبراء القانونيين من الدول المشاركة، وناقش المجتمعون سبل التنسيق بين الفرق القانونية المختلفة تمهيدا لإلقاء المرافعات الداعمة للقضية الفلسطينية، والعمل على حث هيئة القُضاة من خلال المرافعات على إصدار الرأي القانوني بشأن عدم شرعية الاحتلال وممارساته على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يجد بالذكر أن ليبيا ستقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية يوم الخميس الموافق 22 فبراير.