السفير الإماراتي يؤدي اليمين القانوني لتولي منصبه في إسرائيل

صرح المكتب الإعلامي في دبي ، أمس الأحد، إن محمد محمود آل خاجة، أدى اليمين القانونية أمام حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم كأول سفير للإمارات في الكيان الصهيوني، بحسب رويترز.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية، إن مجلس الوزراء الإماراتي وافق الشهر الماضي على إنشاء سفارة في تل أبيب في الكيان الصهيوني، في حين أعلن الكيان الصهيوني عن افتتاح سفارته في أبوظبي بعد أن وافق الجانبان على تطبيع العلاقات في أغسطس.

وذكرت وزارة الخارجية الصهيونية في بيان في يناير الماضي، إنها افتتحت رسميا السفارة الصهيونية في أبوظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه” إلى العاصمة الإماراتية، مشيرة إلى أن هذه السفارة ستعمل “على تعزيز العلاقات بين الدولتين”.

وأوضحت سلطات الاحتلال أن السفارة “ستعمل في مكاتب مؤقتة ستدشن في الأيام المقبلة ريثما يتم إيجاد مقر دائم”.

وفي سياق متصل، الإمارات أول دولة خليجية و3 دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، في حين تعتبر البحرين الرابعة، ثم السودان وأخيرا المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

ويتطلع اقتصادا الإمارات والكيان الصهيوني المتضرران جراء فيروس كورونا المستجد، إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة، وقد وقعت الدولتان إتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها، وفق وكالة فرانس برس.