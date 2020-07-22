السفير الجزائري يُعلق على مقتل أكرم على يد الشرطة البلجيكية

قال السفير الجزائري لدى بلجيكا “يجب توضيح بعض عناصر القضية” بخصوص وفاة الشاب الجزائري قادري رضا المدعو أكرم، بعد اشتباكه مع الشرطة البلجيكية بمنطقة أنفارس.

وأكد السفير، أنه من الصعب حاليا التعقيب على تدخل ضباط الشرطة والظروف الدقيقة التي تم خلالها اعتقال المواطن الشاب أكرم، مضيفا السفارة الجزائرية تراقب التطورات في هذه القضية عن كثب.

وأضاف السفير: “آمل أن تلقي مقاطع الفيديو، بما في ذلك تلك التي يتم تداولها على الشبكات الاجتماعية ومراجعتها مع نتائج تشريح الجثة، الضوء على نقاط هذه القضية”.

ومن جانبها أفادت والدة الشاب، إن أبنها لم يكن يعاني من أي أمراض، عكس ما ذكرته إدارة المستشفى في تقريرها. وقد قتل مباشرة عقب توقيفه من قبل الأمن البلجيكي عندما كان متواجدا بمنطقة أنفارس.

وأضافت، “أن الشرطة ووكيل الجمهورية رفضا إعطاءها حق الدخول لرؤية ابنها بالمستشفى صبيحة أول أمس”.

وهكذا توفي الشاب الجزائري قادري رضا المدعو أكرم، بعد اشتباكه مع الشرطة البلجيكية بمنطقة أنفارس، يوم الأحد الماضي 19 يوليو الجاري، ويذكر أن إدارة المستشفى والإعلام يرفضون الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تسببت بوفاته.