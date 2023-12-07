السفير الروسي يُؤكد بأن سفارة بلاده تعمل بكامل طاقمها من طرابلس

أكد السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين بأن سفارة بلاده تعمل بكامل طاقمها من العاصمة طرابلس وتقدم خدماتها بشكل طبيعي.

جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فإن اللقاء يأتي لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وشدّد السفير الروسي على رغبة بلاده في التعاون الاقتصادي والأكاديمي بين القطاعين العام والخاص بين البلدين، ودعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة.

من جانبه، أكد الدبيبة على موقف بلاده الثابت من العدوان الإسرائيلي على غزة مبديا ارتياحه من الموقف الروسي تجاه العدوان ومطالبا بتوحيد الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.