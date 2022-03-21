السفير السعودي يُؤكد دعمه لمبادرة المستشارة الأممية

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، في العاصمة التونسية، سفير المملكة العربية السعودية لدى ليبيا عبد العزيز علي الصقر.

وأعرب السفير خلال اللقاء، عن دعمه الكامل للجنة المشتركة التي اقترحتها الأمم المتحدة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بهدف إعادة بناء التوافق على أساس دستوري وقانوني راسخ يُمكن من إجراء الانتخابات.

وأشارت وليامز في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إلى أن اللقاء ناقش أهمية ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا وتوحيدها.