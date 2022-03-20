السفير الليبي في روما ينفي إيقافه عن العمل واتهامات الفساد ضده

نفى سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني، إيقافه عن العمل بتهمة “إساءة استخدام السلطة”، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد موجهة له من قِبل ديوان المحاسبة.

وفي حوار مع وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، نفى الترهوني ما وصفها بمزاعم الفساد، وتعليق وزارة الخارجية له، وقال إنه يتعرض لهجوم سياسي في وقت انقسام كبير في ليبيا.

وحول انهامه بالفساد من قِبل ديوان المحاسبة الليبي، دافع الترهوني عن نفسه ضد اتهامات له بـ”إساءة استخدام السلطة بالمخالفة للتشريعات الحالية”.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدران، أحدهما غربي والآخر ليبي لوكالة “نوفا”، ما ورد بوثيقة رسمية رقم 213 بتوقيع خالد أحمد شكشك رئيس ديوان المحاسبة.

وبموجب الوثيقة، تم إيقاف الترهوني، والمسؤول الصحي محمد عمر تيكا، ومدير الشؤون الإدارية بالسفارة هيام أبو بكر محمد إبريدية، للاشتباه بضلوعهم في “إساءة استخدام السلطة بالمخالفة للتشريعات الحالية”.

وتظهر نتائج ديوان المحاسبة الليبي أن السفير قدم مزاعم فواتير طبية لتعويض والد زوجته، بقيمة 81 ألف يورو، الذي توفي قبل حوالي عامين.

وذكر ترهوني أنه “لم يتم دفع أي فواتير في المستشفى الأوروبي في روما بسبب عدم وجود أموال”، مضيفًا أن آخر طلب تعويض يتعلق بأي حال من الأحوال بنقل جثة المتوفى، مشيرا إلى أن “هناك دينًا بنحو خمسة ملايين يورو على المستشفى الأوروبي في روما”، ونفى لاحقًا أنه قد تم تعليق عمله. لم أتلق أي اتصال رسمي من وزارة الخارجية.

وأضاف ترهوني: إنهم يطرحون الأوراق ووثائق الرقابة المحاسبية في الصحافة لأنه في الوقت الحالي هناك صراع سياسي كبير في ليبيا “، متهماً لوبي” الإخوان المسلمين “بالرغبة في عزله” لأسباب سياسية “.

وتابع السفير الليبي: “إنهم يضغطون على حكومة الوحدة الوطنية لتغيير سفيرها إلى روما، ما زلت أعمل ولم أتلق أي اتصال عبر القنوات الليبية الرسمية”.

هذا واتهم السفير رئيس ديوان المحاسبة خالد أحمد شكشك، باستخدام دوره لأغراض سياسية، مشددا أنه “لا يمكن الترشح للانتخابات ثم العودة لشغل نفس منصب الدولة.. لذلك لا توجد ثقة”، حسب وصفه.