السلطات السودانية.. إنقاذ مهاجرين من الموت قرب الحدود الليبية

مهاجرين على حافت الموت تم إيواهم وتقديم الخدمات الطبية والغذائية [انترنت]

أنقذت السلطات السودانية الليبية المشتركة الأحد، 107 من المهاجرين غير النظاميين، بعد أن كانوا على وشك الموت عطشا في صحراء الولاية الشمالية الحدودية مع ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن قائد القوات المشتركة بالولاية الشمالية، العقيد أنور عبد الله نقودي،

قوله، إن المهاجرين غير النظاميين (لم توضح جنسيتهم) وجدوا في حالة صعبة يرثى لها خلال عمليات تمشيط قامت بها القوات المشتركة السودانية الليبية في صحراء الولاية الحدودية.



وأوضح نقودي أنه “تم إيواء المهاجرين وتقديم الخدمات الطبية والغذائية حتى تحسنت حالتهم الصحية، ومن ثم ترحيلهم إلى مدينة دنقلا وتسليمهم إلى شرطة الولاية الشمالية”.

ويعتبر السودان مصدرا ومعبرا لمهاجرين غير نظاميين، أغلبهم من دول القرن الأفريقي (شرق القارة).