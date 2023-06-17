«السني» يبحث مع نظيره التركي تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، الجمعة، في نيويورك الأمريكية، مع مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة سادات أونال.

وأفاد السني في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن اللقاء بأن يأتي في إطار التشاور ونقاش القضايا ذات الاهتمام المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا والجهود المبذولة من أجل الوصول الى توافق شامل حول القوانين الانتخابية من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.

من جانبه أكد السفير أونال حرص تركيا على دعم المسار الديمقراطي بقيادة ومُلكية ليبية والذي من شأنه أن يدعم استقرار ليبيا والمنطقة