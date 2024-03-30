«السني» يلتقي مندوب سوريا في الأمم المتحدة

زار مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، مقر البعثة الليبية في نيويورك، والتقى مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني.

وبحسب موقع بوابة الوسط، قال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني: إن اللقاء تناول سبل تعزيز التنسيق والتعاون وتقريب وجهات النظر بين بعثتي البلدين في الأمم المتحدة، والعمل على توحيد المواقف العربية في إطار دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وكان الضحاك، أدى في ديسمبر الماضي 2023، اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري بشار الأسد، مندوباً دائماً لسورية لدى المنظمة الدولية.