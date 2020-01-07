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«السني» يُقدم أوراق اعتماده مندوباً لليبيا لدى الأمم المتحدة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 7 يناير 2020 - 19:44
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أكد المندوب الليبي على أهمية التعاون مع الأمم المتحدة للخروج من الأزمة الراهنة. [إنترنت]

قدم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، أوراق اعتماده إلى الأمين العام أنطونيو غويتريش الاثنين بمقر المنظمة في نيويورك.

وخلال لقائه بـ”غوتيريش”، أكد المندوب الليبي على أهمية التعاون بين ليبيا والأمم المتحدة للخروج من الأزمة الراهنة ووقف عدوان حفتر على طرابلس الذي نسف كل الجهود الأممية والدولية لإيجاد حلول سلمية لإنهاء الصراع الحالي، وفق قوله.

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كما شدّد “السني” على ضرورة ألا تكتفي الأمم المتحدة ببيانات التنديد والاستنكار أمام معاناة المدنيين ومساواة المعتدي بالمعتدى عليه، بل عليها أن تعمل على إيجاد توافق دولي لوقف هذا العدوان.

وأشار إلى أن ما ينشده الليبيون هو بناء دولة مدنية وإنهاء مظاهر الحكم العسكري.

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