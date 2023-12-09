«السوداني» يُحذّر واشنطن من العمل بشكل منفرد في العراق

حذر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الولايات المتحدة الأمريكية من العمل بشكل منفرد في العراق، والردّ المباشر من قبل واشنطن على ما تقول أنه أعتداءات على قواعدها في العراق، بدون موافقة الحكومة العراقية، داعيا في الوقت ذاته لعدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر.

وكان الجيش الأمريكي شن غارات على مواقع لقوات الحشد الشعبي العراقي في منطقة “جرف الصخر” جنوبي غربي بغداد، منتصف نوفمبر الماضي أدت لمقتل 8 أشخاص على الأقل.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن، جرى خلاله بحث علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات.

وتطرق الاتصال إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقرّ السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وأهمية الحدّ منها؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.

وأكد السوداني، التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، وأنّ الأجهزة الأمنية العراقية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بهذه الاعتداءات، أياً كانوا.

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأمريكي بموقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها، معتبرا أنّ مثل هذه الأعمال تهدد الأمن الداخلي للعراق.