السودان.. الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد العنف ضد المدنيين بالفاشر

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تحذيرًا عاجلًا من تصاعد حاد للعنف ضد المدنيين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الجاري، مع تزايد الهجمات التي يعتقد أنها نفذت من قبل قوات الدعم السريع.

أوضح المكتب أن تحليلاً جديدًا لصور الأقمار الصناعية أظهر زيادة كبيرة في الهجمات التي استهدفت الملاجئ والمساجد والمستشفيات والأسواق بمدينة الفاشر، وأدى هذا التصعيد إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث تواجه المدينة حصارًا من جميع الجهات، مع نقص حاد في الغذاء والمياه لسكانها المتبقين.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأسواق في الفاشر أصبحت شبه خالية، وارتفعت أسعار السلع المتوفرة بشكل كبير، بينما لا يزال وصول المساعدات الإنسانية مقيدًا بسبب الحواجز الترابية التي تعيق حركة الأشخاص والإمدادات.

أضاف دوجاريك أن انعدام الأمن في أجزاء أخرى من السودان تسبب في نزوح آلاف الأسر، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية التي يشهدها البلد، خاصة مع تفشي وباء الكوليرا الذي يهدد حياة المدنيين.

من جانبها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن السودانيين يواجهون تحديات يومية تهدد حياتهم بسبب استمرار النزاع وتدهور الأوضاع الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ودعت المفوضية في منشور على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” إلى عدم نسيان معاناة السودان وشعبه، مؤكدة على الحاجة الماسة إلى السلام والحماية وضمان وصول المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين.

مصر تتيح تأشيرات استثنائية للطلاب السودانيين لمساعدتهم على اللحاق بالعام الدراسي

أعلنت السفارة السودانية في القاهرة عن قرار الحكومة المصرية إتاحة تأشيرات استثنائية للطلاب السودانيين الحاصلين على منح دراسية للدراسة في الجامعات المصرية، وذلك بهدف تمكينهم من اللحاق بالعام الدراسي الجامعي الذي انطلق الشهر الماضي.

وأكدت السفارة، في بيان صدر مساء الخميس، أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت توجيهات رسمية لجميع سفارات مصر بالخارج بمنح التأشيرات الدراسية للطلاب السودانيين المقبولين، لتسهيل سفرهم والالتحاق بمقاعد الدراسة في الجامعات المصرية.

وذكرت السفارة أن السفارات المصرية أصدرت حتى الآن نحو 1074 تأشيرة لطلاب سودانيين، ويجري استكمال إصدار 480 تأشيرة أخرى خلال يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.

ودعت السفارة الطلاب المعنيين إلى مراجعة السفارات المصرية في الدول التي يقيمون بها لاستكمال إجراءات التأشيرة.

أما بخصوص إجراءات التقديم، فيجب على الطلاب التقدم للحصول على التأشيرة الدراسية عبر صفحة فيسبوك الخاصة بالإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، مع سداد رسوم استخراج التأشيرة التي تبلغ 19 دولاراً.

كما اشترطت السلطات المصرية حجز رحلة الطيران من خلال شركة مصر للطيران فقط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لتسهيل عملية التعليم للطلاب السودانيين وتعزيز العلاقات التعليمية بين البلدين، وسط تطورات إقليمية مهمة تشمل تفعيل اللجان المشتركة بين مصر والسودان المتعلقة باتفاقية 1959.