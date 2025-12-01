السودان.. البرهان يلتقي المبعوث الأممي لمتابعة «ملف السلام»

استقبل الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، اليوم بمكتبه في بورتسودان، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، بحضور وزير الخارجية السفير محي الدين سالم.

وخلال اللقاء، رحب البرهان بالمبعوث الأممي، مؤكّدًا استعداد حكومة السودان للتعاون مع الأمم المتحدة وكافة وكالاتها لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية والاجتماعية في البلاد.

وأشاد البرهان بجهود الأمين العام للأمم المتحدة واهتمامه الشخصي بملف سلام السودان، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تحقيق السلام في كافة أرجاء البلاد بما يلبي تطلعات الشعب السوداني.

وأكد رئيس مجلس السيادة حرص الحكومة على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز الأمن والاستقرار في السودان وفي كامل الإقليم.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي رمطان لعمامرة أن زيارته تهدف لمتابعة الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد، مشيرًا إلى أن الفرصة ما تزال متاحة لعقد حوار سوداني-سوداني يحقن الدماء ويعزز الأمن والاستقرار، وأوضح استعداد الأمم المتحدة لتقديم كافة المساعدات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الأممية المستمرة لدعم السودان في مساعيه لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات من الانقسامات السياسية والصراعات المحلية.

