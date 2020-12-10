السودان.. البرهان يُعلن سحب الجنسية السودانية من 3548 أجنبياً

رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، أصدر أمس الأربعاء، قرارا بسحب الجنسية السودانية من 3548 أجنبيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية السودانية على “تويتر”، فإن الجنسيات التي استهدفها قرار البرهان، كانت قد منحت لأجانب في عهد نظام عمر البشير.



وأورد البيان، أن “البرهان، وبتوصية من وزير الداخلية الطريفي إدريس، ألغى قرارات سابقة من رئاسة الجمهورية بمنح الجنسية السودانية لــ 3548 أجنبيا”، مضيفا أنه “تم ذلك نسبة لتقارير طبية وأمنية سالبة، أو منحت لهم بما يخالف شروط منح الجنسية بالتجنس”.

وأفاد بأنه “ستتم مخاطبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومخاطبة بعثات السودان بالخارج بتفاصيل الأسماء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات”.

وأشار إلى أن “اللجنة الفنية المختصة بمراجعة الهوية السودانية خلال الفترة منذ 1989 وحتى 2019 تواصل عملها وفقا للإجراءات القانونية”.

يشار إلى أنه في مايو 2019، أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن تشكيل لجنة فنية لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية، التي منحت لبعض الأشخاص، خلال الفترة الماضية.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الجنسيات التي منحت، لكن تقارير تشير إلى منحها لأفراد من الجاليات العربية التي تشهد بلدانها حروبا واضطرابات سياسية وفق ماذكر موقع “عربي 21”.

رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يصدر قراراً بالرقم (521)، لسنة 2020م، بسحب الجنسية السودانية وإلغاء توجيهات صدرت في العام 2014م بمنح الجنسية السودانية بالتجنس pic.twitter.com/ObdR23gpGU — وزارة الداخلية السودانية (@SMOI_2020) December 9, 2020

قرار صادر من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله ، بحظر مؤقت لأغراض المراجعة ووقف تجديد جوازات السفر للسودانيين من أصول أجنبية خلال الفترة من يناير ٢٠١٤م حتى أبريل ٢٠١٩م ، التفاصيل أدناه. pic.twitter.com/aG2SQrEtSg — وزارة الداخلية السودانية (@SMOI_2020) July 25, 2020