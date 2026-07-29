السودان.. الجيش يعزز مواقعه في كردفان ويلاحق إمدادات «الدعم السريع»

أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوداني عزز انتشاره وسيطرته على عدد من المحاور في ولاية شمال كردفان، عقب عمليات عسكرية استهدفت مواقع تابعة لقوات الدعم السريع، في وقت تتواصل فيه المواجهات بين الطرفين في مناطق مختلفة من السودان.

وقال مصدر ميداني لقناة روسيا اليوم، إن الجيش السوداني تمكن من استعادة السيطرة على مدن ومواقع ضمن محور شمال كردفان، مشيرًا إلى أن القوات عثرت خلال العمليات على معدات عسكرية متطورة، بينها أجهزة تشويش وطائرات مسيرة بكميات كبيرة، إضافة إلى 6 مخازن رئيسية للأسلحة تابعة لقوات الدعم السريع.

وأوضح المصدر أن وحدات من القوات الخاصة نفذت عمليات عسكرية في محيط منطقتي سودري والجمامة، قبل أن تعيد انتشارها وفق التطورات الميدانية، مشيرًا إلى أن سلاح الجو السوداني نفذ بدوره ضربات استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع في أربع مناطق داخل ولاية شمال كردفان.

وبحسب المصدر، أسفرت هذه العمليات عن وقوع خسائر في صفوف قوات الدعم السريع، فيما تواصل القوات السودانية تحركاتها لتعزيز مواقعها في المنطقة التي تشهد أهمية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي وخطوط الإمداد المرتبطة بها.

من جانبه، قال مصدر عسكري إن الطائرات المسيرة التابعة للجيش السوداني أصبحت تفرض، وفق وصفه، سيطرة على أجواء عدد من محاور القتال في كردفان، وتعمل على الحد من تحركات وإمدادات قوات الدعم السريع.

وأضاف المصدر أن عمليات الجيش تهدف إلى قطع خطوط الدعم والإمداد عن قوات الدعم السريع في المنطقة، متوقعًا الإعلان قريبًا عن خلو محور شمال كردفان من وجود هذه القوات.

وفي تطور مرتبط بالحرب السودانية، كشفت مسودة تقرير أعدتها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن معلومات تتعلق بعمليات نقل مقاتلين ومرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لدعم قوات الدعم السريع خلال النزاع المستمر في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن مسودة التقرير أن طائرات من طراز بوينغ 727 مرتبطة بشبكة أعمال تابعة لمتعاقد عسكري أمريكي استخدمت في نقل عناصر ومعدات عسكرية عبر ممر جوي يربط بين العاصمة التشادية نجامينا ومدينة نيالا في إقليم دارفور.

وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن انتهاكات مزعومة لحظر السلاح المفروض على إقليم دارفور، وهو الحظر الذي تراقبه لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في إطار متابعة تطورات النزاع السوداني.

كما تضمن التقرير الأممي معلومات بشأن تجنيد مقاتلين كولومبيين عبر شركة مقرها الإمارات تحمل اسم “المجموعة العالمية للخدمات الأمنية”، ضمن ما وصفه التقرير بأنه دعم أوسع لقوات الدعم السريع خلال الحرب.

وفي المقابل، نفى متحدث باسم بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة لوكالة رويترز تورط الشركة في أي نشاط مرتبط بالمرتزقة في السودان.

وقال المتحدث إن السلطات الإماراتية أجرت تحقيقًا بشأن شركة “المجموعة العالمية للخدمات الأمنية”، وخلصت إلى أنها “ليست ضالعة في أي نشاط للمرتزقة في السودان ولا تربطها صلات بأفراد قيل إنهم مرتزقة في السودان”.

وأضاف أن الشركة تعمل وفق القوانين واللوائح الإماراتية والقانون الدولي، مؤكدًا التزامها بالأطر القانونية المنظمة لنشاطها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وسط محاولات عسكرية من الطرفين لتعزيز السيطرة على مناطق استراتيجية، في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية لمراقبة مسارات الدعم العسكري والتمويل المرتبطة بالصراع.