السودان.. بدء إجلاء الرعايا الليبيين من الخرطوم إلى «بورتسودان»

قال المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في السودان إنّهم أجلوا الأسبوع الماضي 83 مواطنا من الخرطوم إلى مدينة «بورتسودان» تمهيدا لإجلائهم إلى ليبيا.

وتابع المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في السودان أنّهم أجلوا يوم أمس 20 مواطنا لـ«بورتسودان»، وأنّهم في انتظار أن يفتح المطار لتسفيرهم إلى ليبيا، حيث قاموا بالتنسيق على طائرات ستأتي من ليبيا لإجلاء الرعايا.

وكان السفير الليبي في السودان أعلن عن عملية اجلاء الرعاية الليبين عبر البحر تتم من «بورتسودان» الى جدة بالتنسيق مع السعودية.