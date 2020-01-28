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السودان.. تحدد 7 نقاط لعبور القادمين منعا لتسلل «كورونا»

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 28 يناير 2020 - 11:43
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ضع إجراءات جديدة لمراقبة حركة القادمين إلى البلاد، وذلك لمنع دخول فيروس كورونا الجديد [انترنت]

كشفت وزارة الصحة السودانية،عن وضع إجراءات جديدة لمراقبة حركة القادمين إلى البلاد، وذلك لمنع دخول فيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين مؤخراً، وظهر في عدد من الدول الأخرى

وقال بابكر المقبول، مدير الإدارة العامة للطوارئ بالوزارة، إن الاجتماع الذي عُقد بقاعة الطوارئ، يوم الإثنين، ناقش سير العمل والتجهيزات بالبلاد، والخطوات الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا.

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وأشار “المقبول” إلى أنه تم تحديد 7 نقاط للعبور إلى البلاد، منها مطار الخرطوم، ومطار بورتسودان، وميناء بورتسودان، بجانب 3 معابر بالولاية الشمالية، فضلاً عن تخصيص مركزين للعزل بمستشفى الخرطوم والمطار، معلناً عدم تسجيل أي حالات اشتباه بالبلاد.

وأكد أنه تم فحص 21 مسافراً قادمين من الصين، يوم السبت، منهم 20 بولاية الخرطوم، وواحداً من ولاية الجزيرة.

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