السودان.. تُخفض تدريجياً وجودها العسكري في اليمن

الخرطوم تُعيد النظر في حرب اليمن بشكل عام حتى بين الدول الرئيسية في التحالف. [أر تي]

أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، اليوم الأحد، أن بلاده تخفض تدريجيا عدد قواتها المحاربة في اليمن، مؤكدا إيمان الخرطوم بأن الأزمة اليمنية لا حل عسكريا لها.

وفي حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، قال صالح: “هناك الآن إعادة نظر في حرب اليمن بشكل عام حتى بين الدول الرئيسية في التحالف، ولم يكن سهلا على السودان اتخاذ قرار مفاجئ بسحب القوات، لذلك يحدث الخفض التدريجي بالتفاهم مع دول التحالف العربي”.

وأضاف: “هناك قناعة بأن العمل العسكري لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيدا، ونحن نعتقد أن الجهود الحالية ستؤدي قريبا جدا لانحسار العمل العسكري وتحل محله جهود التفاوض والحوار”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن قضية اليمن لا يمكن حلها عسكريا، وإنما بالحوار السياسي بين الأطراف المعنية. وذكر حمدوك أن الوجود العسكري السوداني في موضوع اليمن محصور جدا ولا يتعدى 25 ألف جندي ومشاركة السودان العسكرية هي إحدى المواريث التي خلفها النظام السابق.

ويشارك السودان في عمليات التحالف العربي في اليمن، حيث تحارب قوات دول عربية عدة، تحت قيادة الرياض، منذ مارس 2015، إلى جانب القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين.

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