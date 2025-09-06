السودان.. حميدتي والحكومة الموازية يؤدون اليمين الدستورية في كينيا

كشفت مصادر سودانية أن محمد حمدان دقلو “حميدتي” رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، إلى جانب رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي، أدوا اليمين الدستورية الأسبوع الماضي في العاصمة الكينية نيروبي.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد استهداف سلاح الطيران المسير التابع للجيش السوداني للمنصات المعدة لإقامة مراسم الاحتفال داخل السودان، مما أدى إلى إلغاء الخطط الأصلية لإجراء المراسم داخل البلاد.

وأضافت المصادر أن الفيديوهات التي تم بثها للمراسم واللقاء الأول للمجلس كانت مسجلة مسبقًا، نافية ما تردد عن إقامة المراسم في مدينة نيالا. كما أشارت إلى وصول بعض أعضاء الحكومة الموازية إلى نيالا بعد أداء اليمين، بينما تغيب آخرون.

وتخطط الحكومة الموازية لجولة تشمل مدن زالنجي والجنينة والضعين، بهدف مخاطبة المسيرات الجماهيرية المؤيدة لها، رغم أن رئيس الوزراء لم يبدأ مهامه بعد من مقر الحكومة في نيالا.

وتثير هذه التطورات جدلاً واسعاً حول شرعية الحكومة الموازية وطريقة إدارتها للأوضاع على الأرض.