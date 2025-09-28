السودان.. خسائر ضخمة بالقطاع الصحي تبلغ 14 مليار دولار

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الأحد، أن القطاع الصحي في ولاية الخرطوم تكبد خسائر فادحة تجاوزت 14 مليار دولار جراء الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، والتي أدت إلى خروج 73 مستشفى من أصل 80 مستشفى خاص عن الخدمة نتيجة التدمير والنهب واستخدام بعض المرافق كثكنات عسكرية.

وأوضحت الشبكة أن الوضع شهد تحسناً نسبياً خلال عام 2025، مع عودة 34 مستشفى و214 مركزاً صحياً للعمل في محليات الخرطوم المختلفة، مما ساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتوفير خدمات الرعاية الأولية للمواطنين.

وأكدت الشبكة أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة لإعادة تأهيل القطاع الصحي، لكنها لا تغطي كامل الاحتياجات، إذ لا تزال 46 مستشفى خارج الخدمة، وتبقى الحاجة ملحة للمزيد من الدعم الفني واللوجستي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية.

ودعت شبكة أطباء السودان إلى تعزيز الجهود لاستكمال إعادة تأهيل المرافق الصحية، وضمان قدرة القطاع على تلبية احتياجات سكان ولاية الخرطوم في هذه المرحلة الحساسة.