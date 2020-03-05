السودان .. رفع العقوبات الأمريكية الأقتصادية بالكامل

سترفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية [انترنت]

أعلن البنك المركزي السوداني، أنه تلقى خطابا من مدير مكتب العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية يفيد بتأكيد رفع كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

وأكد محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الحديث يدور عن العقوبات المفروضة على بلاده بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين عن واشنطن في 12 أكتوبر2017.

ونوه المحافظ، إلى أنه بموجب إلغاء هذين الأمرين، سترفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، باستثناء بعض الأفراد والمؤسسات التي لها ارتباطات بأحداث دارفور.

البنك المركزي يعلن أنه تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية، يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067

وأضاف: “بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور”.

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