السودان على حافة انفجار جديد.. الأمم المتحدة تتحرك في جنيف

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر من احتمال وقوع فظائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض السودانية، في ظل تقارير عن احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة، ما يرفع منسوب المخاوف من تصعيد عسكري جديد في البلاد.

ودعت وزيرة الخارجية البريطانية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العنف في السودان، وذلك قبيل جلسة طارئة يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، لمناقشة التطورات الميدانية في مدينة الأبيض.

وأدانت كوبر قصف المدينة خلال الأسابيع الماضية باستخدام عشرات الطائرات المسيرة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، قائلة:

“لقد شهدنا هذا النمط المميت من قبل. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهله”.

وأضافت:

“في العام الماضي خذل العالم شعب الفاشر في دارفور حيث وقعت فظائع مروعة. لا يمكن أن تكون مدينة الأبيض المأساة التالية التي لا معنى لها”.

وفي سياق متصل، وصفت سفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان إليانور ساندرز الوضع في الأبيض بأنه يشبه “الحصار”، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع تحاصر المدينة بشكل متزايد، ما يهدد بوقوع انتهاكات واسعة بحق المدنيين.

وخلال جلسة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت ساندرز أن المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى مدينة مدني يواجهون مخاطر جسيمة، داعية إلى عدم تكرار ما وصفته بجرائم كان يمكن تفاديها.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تعتزم تقديم مقترح خلال جلسة اليوم دون الكشف عن تفاصيله، في وقت لا يمتلك فيه المجلس صلاحيات تنفيذية مباشرة، لكنه قادر على إطلاق تحقيقات قد تُستخدم لاحقاً في قضايا جرائم حرب أمام محاكم دولية أو وطنية.

على الصعيد الإنساني، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 6 آلاف شخص من مدينة كلبس وثلاث قرى تابعة لها في ولاية غرب دارفور خلال يوم واحد فقط، نتيجة تصاعد التهديدات الأمنية المرتبطة بالنزاع.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور، بينما يحتفظ الجيش السوداني بسيطرته على غالبية الولايات الأخرى بما فيها العاصمة الخرطوم، في ظل استمرار خطوط التماس وتوسع رقعة المواجهات.

ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب حالة انهيار إنساني متسارع، مع تحذيرات أممية متكررة من تفكك الدولة وتزايد الانتهاكات بحق المدنيين، خصوصاً في إقليم دارفور الذي يُعد الأكثر تضرراً من الصراع.