الحكومة الجديدة في السودان… «كامل إدريس» يكشف الأسماء والمناصب

أصدر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، الأحد قرارًا بتعيين خمسة وزراء وثلاثة وزراء دولة ضمن تشكيلته الحكومية الجديدة، والتي تضمنت أسماء بارزة من بينهم سيدتان.

وجاءت التعيينات الجديدة على النحو التالي: لمياء عبد الغفار وزيرة لشؤون مجلس الوزراء، المعتصم إبراهيم أحمد وزير الطاقة، أحمد الدرديري غندور وزير التحول الرقمي والاتصالات، التهامي الزين حجر وزير التعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزير الشباب والرياضة.

كما شملت التعيينات وزراء دولة وهم السفير عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بالخارجية، محمد نور عبد الدائم وزير دولة بالمالية، وسلمى إسحق محمد وزيرة دولة بالموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.

وبهذا القرار يرتفع عدد الوزراء المعينين حتى الآن إلى 20 وزيرًا من أصل 22 حقيبة أعلن عنها كامل إدريس في 19 يونيو الماضي، مع تأكيده على الاستمرار في الإعلان التدريجي عن شاغلي الحقائب المتبقية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء تعيينات عادلة ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مشدداً على الابتعاد عن المحاصصة السياسية في اختيار الوزراء.