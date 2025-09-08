السودان.. مقتل أبرز قادة «الدعم السريع» خلال معارك شمال كردفان

أفادت وسائل إعلام سودانية بمقتل القائد الميداني البارز في قوات الدعم السريع، ماكن الصادق، أحد رجال الثقة لدى القيادة العليا، صباح اليوم الاثنين، خلال معارك عنيفة في منطقة كازقيل بولاية شمال كردفان.

وبحسب تقارير ميدانية، تمكن الجيش السوداني من إحباط هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع بهدف استعادة السيطرة على منطقتي كازقيل والرياش، وأسفر الهجوم عن تفكيك القوة المهاجمة وتحييد قائدها ماكن الصادق، إضافة إلى الاستيلاء على آليات قتالية.

ويأتي مقتل الصادق متزامناً مع انسحاب قوات الدعم السريع من كازقيل، في تطور وصفته مصادر عسكرية بأنه انهيار استراتيجي ومعنوي في صفوف قوات الدعم السريع بالمنطقة.

ويُعد الصادق، قائد المجموعة 36، من أبرز القيادات الميدانية التي لعبت دوراً محورياً في محاور كردفان طوال سنوات الحرب، حيث كان يحظى بثقة القيادة العليا، ما يجعل مقتله ضربة موجعة وترك فراغ قيادي مؤثر في صفوف قوات الدعم السريع.