السودان مقتل 30 شخصا جراء صدامات قبلية في دارفور

أجرى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اتصالا هاتفيا بوالي جنوب دارفور، بعد صدامات قبلية خلفت عشرات القتلى في هذه الولاية، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

وقدم والي ولاية جنوب دارفور المكلف، اللواء ركن هاشم خالد، تقريرا مفصلا لرئيس الحكومة عن الأوضاع، حيث أودى الاشتباك الذي نشب بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات، إلى مقتل 30 شخصا، أمس الثلاثاء.

وأكد خالد خلال تقريره هدوء الأحوال حاليا وعودة الحياة لطبيعتها.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء أسفه على مآلات هذا الصراع ووجه والي الولاية بإعمال القانون بصرامة وبسط هيبة الدولة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة “السوداني” المحلية عن والي جنوب دارفور قوله إن الأحداث بين القبيلتين وقعت في مناطق خور شمام وقرية مرية، صباح الثلاثاء، إثر سرقة ماشية.

وأكد المسؤول أنه تم إرسال 80 عربة للجيش إلى مناطق الاشتباكات للفصل بين الطرفين المتناحرين.

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