السودان.. وزير الخزانة الأمريكي يصل البلاد الأربعاء

وزارة الخارجية السودانية،أعلنت أمس الثلاثاء، أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيصل إلى الخرطوم اليوم على رأس وفد في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وقالت مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بالوزارة السفيرة مها أيوب، إن “المسؤول الأمريكي سيعقد لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد آخر من المسؤولين”.

وأضافت: “سيتم خلال اللقاءات مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وحلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك”.

وتأتي الزيارة في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل عددا من دول المنطقة.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفعت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر الماضي، حيث وضعت واشنطن اسم السودان في القائمة، خلال تولي الرئيس المعزول عمر البشير الحكم، بعدما اتهمته الولايات المتحدة بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم “تنظيم القاعدة” السابق، أسامة بن لادن.