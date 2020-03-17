السودان.. يعلن حال الطوارئ الصحية لمواجهة «كورونا»

إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا [صحيفة الأتحاد]

أعلن مجلس السيادة السوداني الاثنين، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقرر مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا”​​​، جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني.

وفي السودان وضمن الإجراءات الاحترازية قرر إغلاق كل المطارات والمعابر البرية ما عدا الشحن التي تحمل المساعدات أو الشحن التجاري للبضائع.

ومنح الطلاب والمتدربين في المعاهد العسكرية إجازة كإجراء احترازي.

يأتي ذلك، بعد إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان أعلنت أمس الأحد تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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