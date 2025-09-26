السودان.. 100 دولة ومنظمة تدعم «خطة الرباعية» لوقف الحرب

اتفق أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية على دعم خطة المجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر لوقف الحرب في السودان والدفع نحو استعادة الحكم المدني، حسب بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزاري رفيع المستوى في نيويورك، حضره ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وكندا والولايات المتحدة، بمشاركة 114 دولة في المجموع.

ودعا البيان جميع أطراف النزاع السوداني إلى العودة للمفاوضات المباشرة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدًا استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات إضافية لدعم تطبيق الاتفاقات.

وحذر البيان من أن معاناة الشعب السوداني، الممتدة منذ أكثر من عامين ونصف، بلغت مستويات لا تُطاق وتشكل تهديدًا لمستقبل السودان واستقرار المنطقة.

وشدد البيان على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، ورفض أي خطوات تعيق مسار الانتقال المدني، داعياً إلى عملية انتقالية شاملة وشفافة تعيد الشرعية للحكم المدني، إضافة إلى تنفيذ هدنة إنسانية وضمان وصول آمن وغير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان.

في سياق متصل، أعلنت منظمة أفريقية، بالتعاون مع محامين دوليين، رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد أربعة من قيادات مجلس السيادة السوداني، بينهم عبد الفتاح البرهان، بتهم استخدام “أسلحة كيميائية” خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فيما دخلت عقوبات أمريكية على السودان حيّز التنفيذ في يونيو الماضي، تشمل قيوداً على الصادرات ومبيعات الأسلحة مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية والزراعية.

وأكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يقتربان من الدخول في محادثات مباشرة، بهدف التوافق على مبادئ عامة لبدء مفاوضات لإنهاء الأزمة الإنسانية، وسط استعداد الطرفين للجلوس إلى طاولة الحوار نتيجة الوضع الميداني المعقد.