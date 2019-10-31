السويحلي: برقة بتاريخها الرافض للاستبداد لا يمكن اختزالها في «حفتر»

قام رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية عبد الحميد الكزة، بزيارة الأربعاء، لعضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، الأربعاء.

وأوضح المكتب الإعلامي بالهيئة، أن الكزة عقد على إثر هذه الزيارة اجتماع تناول الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعدوان علي مدينة طرابلس، وكذلك أهمية الحوار بعد نهاية هذه الحرب الخاسرة، بحسب المكتب.

واتفق الطرفان علي ضرورة المصالحة بين الليبيين وبناء دولة مدنية وإقرار دستور توافقي لا يُظلم فيه أحد، سواء علي مستوي الأقاليم أو الأثنيات العرقية.

كما تم التطرق إلى ورشة العمل الخاصة بطرح النظام الفيدرالي التي ستنظمها الهيئة خلال شهر نوفمبر القادم، وأبدا الدكتور السويحلي موافقته واستعداده للمشاركة الفاعلة بهذه الورشة.

من جانبه قال السويحلي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه ناقش مع رئيس الهيئة البرقاوية سُبل تعزيز الجبهة الداخلية لدحر العدوان على طرابلس.

وأضاف يقول:

واتفقنا أن برقة بتاريخها الرافض للاستبداد لا يمكن اختزالها فى المجرم حفتر وعصابته.