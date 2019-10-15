السويحلي يُطالب وزراء «الوفاق» بتحمل مسؤولياتهم وإعلان موقفهم أو تقديم استقالتهم

«»طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، وزراء حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتهم وإعلان موقفهم من عدوان قوات حفتر على العاصمة طرابلس أو تقديم استقالتهم.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه علة تويتر، معلقًا على قصف طيران قوات حفتر منزل بمنطقة الفرناج في طرابلس:

أقول لمنافقي الحياد ولبعثة سلامة البائسة؛ اذهبوا وشاهدوا أشلاء العائلة التي كانت آمنة في منزلها بمنطقة الفرناج قبل أن يقصفها طيران المجرم حفتر!.

وأضاف:

وأطالب وزراء حكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتهم واعلان موقفهم قولا وفعلا من هذا العدوان أو تقديم استقالتهم!. “الي يركب الجمل مايغطيش رأسه”.

أقول لمنافقي الحياد ولبعثة سلامة البائسة؛ اذهبوا وشاهدوا أشلاء العائلة التي كانت آمنة في منزلها بمنطقة الفرناج قبل أن يقصفها طيران المجرم حفتر!

وأطالب وزراء حكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتهم واعلان موقفهم قولا وفعلا من هذا العدوان أو تقديم استقالتهم!

"الي يركب الجمل مايغطيش رأسه" — عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) October 14, 2019

هذا واستهدف طيران قوات حفتر، صباح الاثنين، منزل بمنطقة الفرناج في طرابلس، أسفر عن مقتل 3 أطفال وإصابة أم وطفل آخر جميعهم من عائلة واحدة.