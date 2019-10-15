السويحلي يُطالب وزراء «الوفاق» بتحمل مسؤولياتهم وإعلان موقفهم أو تقديم استقالتهم

«»طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، وزراء حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتهم وإعلان موقفهم من عدوان قوات حفتر على العاصمة طرابلس أو تقديم استقالتهم.
وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه علة تويتر، معلقًا على قصف طيران قوات حفتر منزل بمنطقة الفرناج في طرابلس:
أقول لمنافقي الحياد ولبعثة سلامة البائسة؛ اذهبوا وشاهدوا أشلاء العائلة التي كانت آمنة في منزلها بمنطقة الفرناج قبل أن يقصفها طيران المجرم حفتر!.
وأضاف:
وأطالب وزراء حكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتهم واعلان موقفهم قولا وفعلا من هذا العدوان أو تقديم استقالتهم!. “الي يركب الجمل مايغطيش رأسه”.
أقول لمنافقي الحياد ولبعثة سلامة البائسة؛ اذهبوا وشاهدوا أشلاء العائلة التي كانت آمنة في منزلها بمنطقة الفرناج قبل أن يقصفها طيران المجرم حفتر!
وأطالب وزراء حكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتهم واعلان موقفهم قولا وفعلا من هذا العدوان أو تقديم استقالتهم!
"الي يركب الجمل مايغطيش رأسه"
— عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) October 14, 2019
هذا واستهدف طيران قوات حفتر، صباح الاثنين، منزل بمنطقة الفرناج في طرابلس، أسفر عن مقتل 3 أطفال وإصابة أم وطفل آخر جميعهم من عائلة واحدة.
هههههه صياح و نطاح المعيز علي حسب المسافات
بالله عليكم تسمعوا لهذا الكلام … وخاصة التدخل الخارجي وكذلك احتواء الانتفاضة من قبل الجماعة المستفيدين من العهد السابق
https://youtu.be/7SplRttO0ZI
والسبب ليس الحديث ولكن معرفة المتحدث وكذلك محصل في تونس منذ الانتفاضة حصل في ليبيا … وها حان وقت تونس للخروج من ذلك المستنقع بعون الله فهل تسلك ليبيا نفس الطريق … ابعاد الأحزاب وخاصة النهضة من قبل الشعب … هل يفعل شعبنا نفس الشئ وهل يخرج للشوارع للمطالبة بحقه في الاختيار؟
والله عندي طلب بعد الاحترام والتقدير … نطلب من البرلمان الي في طرابلس و مجلس الدولة والرئاسي والأحزاب بالخروج من طرابلس وإعلان مدينة اخري كعاصمة …. ارجوكم والله نريد ان نبني ما هدم في عروس البحر منذ 1973 من عادات وتقاليد ونظافة وعفافة نريد ان نرجع مدينة الزهر والحنة نريد ان نرجع الفل والياسمين بالله عليكم ديروا برلمان وأعلي و وفاق في جنزور والزاوية ومصراتة والزنتان و امنعوا الطرابلسية من دخول هذه المدن وهده الأجسام خودوا المركزي و إللي فيه من علماء خودوا السفارات و حتي كنان وزوجته خودوهم وكل مدينة عندكم ديروا فيها مركزي وخارجية ومطار و إللي ما… قراءة المزيد ..