السويد: المشتبه به في الاعتداء بسلاح أبيض أفغاني الجنسية

وسائل إعلام سويدية أفادت اليوم الخميس أن المشتبه به في الاعتداء بسلاح أبيض الذي أدى إلى جرح 7 أشخاص في السويد أمس الأربعاء، هو أفغاني يبلغ 22 عاماً، وصل إلى البلاد العام 2018. وفقا لفرانس برس.

وذكرت صحيفتا “افتونبلاديت” و”اكسبريسن” أن المهاجم المشتبه به كان يعيش منذ بضعة أشهر في فيتلاندا حيث وقع الاعتداء، وهي مدينة صغيرة في جنوب السويد لم تشهد اعتداءات من قبل وتعدّ 13 ألف نسمة. وأضافتا أن الشرطة دهمت خلال الليل منزله.

لم تؤكد الشرطة التي تحقق في احتمال وجود دوافع إرهابية بالإضافة إلى محاولات قتل، هوية المهاجم ولا جنسيته، إلا أنها أشارت إلى أنه يقطن المنطقة وأنه في العشرينات من العمر.

وبحسب السلطات، كان الشاب معروفاً لدى الشرطة بسبب ارتكابه مخالفات صغيرة. وأفادت وسائل إعلام محلية أنه أُدين لتناوله القنب.

ووفق رواية الشرطة، وقع الاعتداء نحو الساعة الثالثة عصراً في 5 أماكن مختلفة عن وسط مدينة فيتلاندا، تبعد مئات الأمتار عن بعضها. وتم توقيف المشتبه به بعيد ذلك بعدما أصابه شرطي بالرصاص في ساقه.

وأُصيب 7 أشخاص بجروح في الاعتداء الذي يُشتبه بأن يكون “إرهابياً”، وفق ما أوضحت الشرطة ليل الأربعاء، مخفضةً بذلك حصيلة سابقة كانت أعلنتها.

وقالت الشرطة صباح اليوم الخميس في بيان أن “عدد الجرحى الذين أصابهم المهاجم المشتبه به بلغ 7. في السابق، كانت المعلومات تفيد عن 8 جرحى”.

ويعاني 3 من بين الجرحى من جروح تعرّض حياتهم للخطر فيما أُصيب اثنان بجروح بالغة، بحسب بيان صدر ليلاً عن مستشفى يونشوبينغ، مركز المنطقة. وبعدما استبعدت في بادئ الأمر فرضية الإرهاب، أعلنت الشرطة مساء الأربعاء أنّها تشتبه في “جريمة إرهابية”.

من جهتهم ظلّ المحقّقون حذرين خلال مؤتمر صحافي عقد ليلاً. وقالت رئيسة شرطة المنطقة مالينا غران “ثمة تفاصيل تتعلّق بالتحقيق تدفعنا للعمل على دوافع إرهابية محتملة، ولكني لا استطيع أن أفصح عنها”.

ومن المتوقع عقد مؤتمر صحافي آخر بعض ظهر الخميس . ولم يكن المشتبه به الذي أُدخل إلى المستشفى لمعالجة جروحه، في وضع يسمح باستجوابه.

ويذكر أن السويد شهدت في السنوات الأخيرة اعتداءين في العامين 2010 و2017.