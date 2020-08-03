السويد.. هل فشلت في احتواء جائحة كورونا؟

منذ بداية انتشار فيروس كوفيد 19 في العالم تبنت السلطات السويدية، مقاربات مختلفة للتعامل مع هذه الجائحة تعتمد على المرونة وعدم فرض إجراءات إغلاق صارمة على غرار بلدان أخرى في أوروبا، إضافة إلى إصرارها على عدم استخدام الأقنعة الواقية.

لقد تجاوزت السويد عتبة 80 ألف إصابة و5700 وفاة، اي أن هناك 566 وفاة مقابل كل مليون نسمة مقابل 459 وفاة في مقابل كل مليون نسمة في فرنسا ومع ذلك تصر السويد على عدم فرض استخدام الاقنعة الواقية بشكل إلزامي، والتي تعتبرها منظمة الصحة العالمية وعلماء الأوبئة إحدى الوسائل الأكثر فعالية لمنع انتقال العدوى.

لقد اعتمدت السويد على الاجراءات الطوعية وارشادات التباعد الاجتماعي والاعتناء بالنظافة لكبح جماح انتشار الوباء، معولة في ذلك على الحس المدني الذي يتمتع به المواطنون على غرار سكان الدول الاسكندنافية الأخرى وميلهم إلى الالتزام بتعليمات الهيئات الصحية والرسمية، ومن هنا لم تلجا السويد إلى إغلاق المدارس والمتاجر وبقية مرافق الحياة اليومية، لكنها لجأت إلى منع زيارة دور رعاية المسنين في أواخر شهر مارس الماضي، علما بأن نصف أعداد الوفيات قد تم تسجيلها في صفوف المقيمين في هذه الدور.

وبحسب ما نقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية، اعترف كبير علماء الأوبئة في السويد “اندرش تنفيل” أنه كان بالإمكان تحسين مقاربة السلطات السويدية المرنة، لو كانت المعلومات التي نعرفها اليوم عن الوباء متوافرة منذ البداية، ومع ذلك أقر بأنه كان ينبغي التعاطي مع دور رعاية المسنين بشكل مختلف، ولا سيما إجراء الفحوص بشكل مبكر لهذه الشريحة من المواطنين.

أما بالنسبة لاستخدام الكمامات فقد دافع اندرش تنفيل عن سياسة السلطات السويدية معتبرا ان الابتعاد عن الزحام هو الاجراء الفعال اضافة الى احترام اجراءات التباعد، وعلى هذه الاجراءات عولت السلطات السويدية بحيث باتت المدارس تستخدم الهواء الطلق في اعطاء الدروس اضافة الى تقليص عدد التلاميذ في الصف الواحد ، أما التجمعات فاقتصرت ، وبأمر من الحكومة على خمسين شخصا فقط، كل ذلك انطلاقا من العمل بنظرية مناعة القطيع فكانت النتيجة تعرض السلطات لكم هائل من الانتقادات من قبل منظمة الصحة العالمية وبقية الدول الاوربية ، أما على صعيد الخسائر البشرية فكانت النتيجة اسوأ مما هي عليه في بقية الدول الاوربية ، لكن السويد سجلت اداء أفضل على الصعيد الاقتصادي الداخلي بسبب عدم تبنيها سياسة الإغلاق.