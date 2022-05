السيدة الأولى للولايات المتحدة تُجري زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

وصلت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، الأحد، في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا، حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وزارت بايدن ضمن جولة أوروبية تستغرق ثلاثة أيام مدينة أوجغورود في جنوب غرب أوكرانيا قرب حدود سلوفاكيا، حيث التقت في مدرسة تم تحويلها إلى مركز لإيواء النازحين مع السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكايا.

وشملت هذه الزيارة اجتماعا مغلقا بين زوجتي رئيسي أوكرانيا والولايات المتحدة دامت نحو ساعة.

وتزامنت هذه الزيارة مع الاحتفالات بيوم الأم في أوكرانيا.

وقالت جيل بايدن إنها وصلت إلى أوجغورود لأنه “من المهم إظهار للشعب الأوروبي أن هذه الحرب يجب أن تنتهي”، واصفة النزاع المتواصل بأنه “شرس”.

وتابعت: “يقف شعب الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الأوكراني”.

ونقلت شبكة “CNN” الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم، أن جيل بايدن وأولينا زيلينسكايا كانتا على تواصل وتبادلتا الرسائل في الأسابيع الأخيرة.

وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد زاروا كييف الشهر الماضي حيث أجروا محادثات مع فلاديمير زيلينسكي.

⚡ And yet one more surprise visit: First Lady of the United States Jill Biden meets First Lady of Ukraine Olena Zelenska in Ukraine's Uzhhorod pic.twitter.com/ib6oesFY7R

— UkraineWorld (@ukraine_world) May 8, 2022