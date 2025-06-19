السيستاني يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران ويحذّر من عواقب كارثية

أصدر مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، بيانًا شديد اللهجة يدين فيه استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران، خاصة استهداف القيادات الدينية والسياسية العليا في طهران.

وحذر البيان من أن هذه الأعمال العدوانية تمثل “تجاوزًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية، وتنتهك المعايير الدينية والأخلاقية، مما قد يؤدي إلى عواقب بالغة السوء على استقرار المنطقة بأسرها، وربما يجرها إلى حالة من الفوضى الشاملة تزيد معاناة شعوبها وتضر بمصالح الجميع”.

ودعا السيستاني في بيانه “جميع الأطراف الدولية الفاعلة، ولا سيما الدول الإسلامية، إلى تكثيف جهودها لوقف هذه الحرب الظالمة، والعمل على إيجاد حل سلمي عادل للملف النووي الإيراني وفق قواعد القانون الدولي”.

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات العسكرية، حيث أطلقت إيران الخميس موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، وفق الجيش الإسرائيلي الذي أفاد بإطلاق 25 صاروخًا، سقط منها أربعة على الأقل في مناطق جنوب ووسط إسرائيل.

وفي التطورات الميدانية، أعلنت إيران عن سقوط 224 مدنياً على الأقل جراء الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية، بالإضافة إلى مقتل قادة عسكريين إيرانيين كبار.

يُذكر أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رفض الخميس دعوات الاستسلام الأميركية، مهدداً بعواقب وخيمة في حال شن هجوم على بلاده، مؤكداً أن إيران لن تستسلم.