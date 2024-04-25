السيسي يرفض أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، موقف بلاده “الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر، حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي”.

وقال السيسي خلال كلمة اليوم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، “موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية” إلى قطاع غزة.

وأشار الرئيس المصري إلى ضرورة “دفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة”.

واعتبر السيسي أن “كل هذه تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها، بهدف أسمى وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها”.

وكان السيسي حذر أمس الاربعاء من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، وسط تقارير عن قرب اجتياح بري إسرائيلي للمدينة.

وتأتي تصريحات السيسي بعد يوم واحد من كشف موقع “أكسيوس” الأميركي، نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين كبار لم يسمهم، عن لقاء سري جرى الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، لمناقشة عملية عسكرية محتملة للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحسب الموقع، جمع اللقاء بين مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس أركان الجيش المصري أسامة عسكر.