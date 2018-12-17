السيسي يلتقي ممثلي 13 شركة نمساوية كبرى

وجاء في تقرير نشرته الهيئة العامة للاستعلامات، أن اللقاء يستهدف بحث سبل زيادة الاستثمارات النمساوية في مصر ودعم التبادل التجاري والتعاون الفني والتكنولوجي والعلمي مع النمسا.

كما يعرض الرئيس ما حققته مصر من إنجازات في مجال النهوض الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته الحكومة المصرية وبدت نتائجه الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد.

ويشارك الرئيس السيسي خلال زيارته للنمسا في منتدى أفريقيا أوروبا الذي يعقد بدعوة مشتركة من كل من مستشار النمسا سباستيان كورتز، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والرئيس البورندي بول كاجاي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

ويشارك في أعمال المنتدى “جان كلود يونكر” رئيس المفوضية الأوروبية وكذلك “انطونيوتاياني” رئيس البرلمان الأوروبي، وقادة ووزراء وممثلون عن عدد كبير من الدول الأفريقية والأوروبية.

وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان “التعاون في العصر الرقمي” ويستهدف بحث تعزيز التعاون بين القارتين الأوروبية والأفريقية في مجالات الابتكار والتحول التكنولوجي الرقمي، بمشاركة شركات أوروبية وأفريقية.