الكيلاني: الشراكة مع البلديات ركيزة لتطوير «الحماية الاجتماعية»

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني اجتماعًا مع عضوات المجالس البلدية في منطقة الزاوية الكبرى، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الوزارة والبلديات في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الموجهة للأطفال والأسر وكبار السن.

وتناول الاجتماع سبل دعم برامج الطفولة والأسرة وتعزيز دور البلديات في تنفيذ المبادرات الاجتماعية على المستوى المحلي، بما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة ويرفع من كفاءة العمل الاجتماعي في مختلف المناطق.

كما ناقش المشاركون مجموعة من المقترحات الهادفة إلى توسيع برامج دمج الأطفال في المجتمع، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والتنموية وتهيئة بيئة أكثر دعمًا لاحتياجاتهم.

واستعرض الاجتماع خطة وزارة الشؤون الاجتماعية لتطوير خدمات رعاية كبار السن، والتي تشمل إنشاء نوادٍ اجتماعية توفر مساحات مناسبة للأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئة وتعزيز اندماجها المجتمعي.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والبلديات وتكامل الجهود مع الجهات ذات العلاقة، بما يدعم تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية وفق المستهدفات المعتمدة.

وأشارت إلى أن نجاح البرامج الاجتماعية يعتمد على التنسيق المستمر بين المؤسسات المركزية والسلطات المحلية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف البلديات.

من جانبهن، أشادت عضوات المجالس البلدية بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم فروعها وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدات أهمية استمرار التعاون والتنسيق لتنفيذ مبادرات وبرامج اجتماعية أكثر شمولًا وفاعلية على المستوى المحلي.