الشاي الأخضر.. السر الطبيعي الجديد لمحاربة «السمنة» وتحسين الصحة!

في عالم مليء بالحلول السريعة والمكملات الكيميائية، يأتي الشاي الأخضر كمشروب طبيعي عريق يحمل بين دفتيه أسرار الصحة المثبتة علميًا. دراسة حديثة قادها فريق من جامعة كروزيرو دو سول في ساو باولو بالبرازيل، ونشرتها منصة “Medical Express”، أظهرت بوضوح كيف يمكن لمستخلص الشاي الأخضر أن يقلل الوزن ويحسن حساسية الغلوكوز لدى الفئران البدينة، مما يفتح آفاقًا جديدة لمكافحة السمنة والأمراض لدى البشر.

وفي التجربة، وضع الباحثون الفئران على نظام غذائي عالي السعرات يحاكي النظام الغربي لمدة 4 أسابيع، ثم عولجت مجموعة منها بمستخلص الشاي الأخضر بجرعة 500 ملغ لكل كيلوغرام من وزن الجسم (ما يعادل تقريبًا 3 أكواب يوميًا للبشر)، عبر التغذية الأنبوبية لضمان دقة الجرعة.

ووُجد أن هذه الجرعة أدت إلى انخفاض ملحوظ في وزن الفئران البدينة، مع الحفاظ على ألياف العضلات ومنع الضمور العضلي المرتبط بالسمنة، كما تم تحسين التعبير الجيني لجينات استقلاب الغلوكوز في العضلات، مع استعادة نشاط إنزيم LDH الحيوي للطاقة، وأظهر الشاي الأخضر عملًا انتقائيًا ضد الدهون الزائدة دون التأثير على وزن الفئران النحيلة، مما يؤكد سلامة الاستخدام.

وأثبتت النتائج أن تأثير الشاي الأخضر لا يعتمد فقط على مركب واحد، بل على تآزر مركباته الفعالة مثل الفلافونويدات، التي تعزز نشاط بروتين الأديبونيكتين وهو بروتين مضاد للالتهابات وينظم الأيض، مما يفسر عدم ظهور أي تأثير في الفئران التي تم تعطيل جين الأديبونيكتين لديها.

وتشير الباحثة روزماري أوتون إلى أن أفضل طريقة للاستفادة من فوائد الشاي الأخضر هي الاستهلاك المزمن واليومي، كما هو الحال في الدول الآسيوية، حيث يرتبط تناول الشاي الأخضر بانخفاض معدلات السمنة وأمراض الأيض، وهي تؤكد ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتحديد الجرعة المثالية للبشر، خاصة مع تفاوت جودة مستخلصات الشاي الأخضر في الأسواق.