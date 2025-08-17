الشاي في الصدارة.. دراسة تكشف خريطة التلوث البلاستيكي في المشروبات اليومية

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة برمنغهام البريطانية أن بعض المشروبات اليومية الشائعة، وعلى رأسها الشاي والقهوة الساخنة، تحتوي على أعلى تركيزات من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، ما يثير القلق بشأن تعرض الإنسان المستمر لهذه المواد.

ووفقاً للدراسة، التي شملت تحليل 155 نوعاً من المشروبات، فإن درجات الحرارة المرتفعة وطرق التحضير تلعب دوراً كبيراً في إطلاق هذه الجزيئات في المشروبات، خاصة عند استخدام أكواب وأدوات تحضير مصنوعة من البلاستيك أو مغلفة به.

وأظهرت النتائج أن الشاي الساخن يحتوي على متوسط يتراوح بين 49 إلى 81 جسيماً بلاستيكياً دقيقاً لكل لتر، يليه القهوة الساخنة بـ29 إلى 57 جسيماً. فيما جاءت المشروبات الباردة مثل الشاي المثلج والقهوة المثلجة والعصائر في مستويات أدنى نسبياً، دون أن تكون خالية من هذه الجسيمات.

وفي التفاصيل:

الشاي الساخن (في أكواب الاستخدام الواحد): 22 جسيمًا لكل كوب

الشاي في الأكواب الزجاجية: 14 جسيمًا لكل كوب

أكياس الشاي الفاخرة: 24–30 جسيمًا لكل كوب

القهوة في أكواب الاستخدام الواحد: من أبرز مصادر الجسيمات الدقيقة

جميع المشروبات تحتوي على جسيمات دقيقة

وتم رصد الجزيئات البلاستيكية الدقيقة أيضاً في:

الشاي المثلج: 24–38 جسيماً/لتر

القهوة المثلجة: 31–43 جسيماً/لتر

عصائر الفاكهة: 19–41 جسيماً/لتر

مشروبات الطاقة: 14–36 جسيماً/لتر

المشروبات الغازية: 13–21 جسيماً/لتر

وأوضح البروفيسور محمد عبد الله، أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن “وجود الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في جميع المشروبات التي تم تحليلها أمر مقلق للغاية، ويتطلب دراسة أوسع لمصادر التلوث غير المرئية في حياتنا اليومية”.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو فهم أعمق للتعرض الغذائي للبلاستيك الدقيق، داعين إلى اتخاذ إجراءات تحد من استخدام المواد البلاستيكية، خاصة في أدوات تحضير وتقديم المشروبات الساخنة.