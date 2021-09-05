الشباب تُناقش تعزيز مشاركة الدبلوماسية الشبابية

عقد وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، اجتماعاً يوم السبت، بديوان الوزارة في طرابلس، مع عدد من الشباب الدبلوماسيين.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فإن الاجتماع يأتي في إطار سعي وزارة الشباب لرفع قدرات الشباب الليبي في جميع المجالات.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سُبل تمكين الشباب الدبلوماسيين عبر رفع قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في البرامج الوطنية للشباب وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم على مساندة الدبلوماسية الشبابية خارج الإطار الحكومي.

وأكد الوزير على دعمه لكافة شرائح الشباب، منوهاً بأن الوزارة ستكون دائماً داعمة لهم وفق الإمكانات المتاحة لها عبر التنسيق مع وزارة الخارجية بخطى وثاقة وثابة.

كما أعلن وزير الشباب عن دعم الوزارة لتأسيس مجلس الدبلوماسيين الشباب كمنصة وطنية لهذه الفئة.