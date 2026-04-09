الشبلي: الحل السياسي في ليبيا لا يمكن استيراده

شدد رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي على أن الاعتماد على “المستديرة” تحت رعاية البعثة الأممية ووعود المبعوثين ليس حلًا للأزمة الليبية، بل يشكل إعادة تدوير لها.

وقال الشبلي في تصريح لشبكة عين ليبيا، إن “من كان جزءًا من صناعة الانسداد لا يمكن أن يصبح مفتاحًا للخروج منه”.

وأضاف أن التعويل على الخارج يشبه محاولة الاستنجاد بالنار بالرمضاء، مشيرًا إلى أن هذا النهج يزيد الأزمة اشتعالًا بدل أن يطفئها.

وأكد رئيس حزب صوت الشعب أن “الحقيقة التي يتجاهلها البعض أن الحل لا يُستورد، بل يُصنع بإرادة وطنية خالصة”، محذرًا من أن أي محاولة لتجاوز هذه الإرادة الوطنية هي مجرد إطالة لعمر الأزمة السياسية في البلاد.

يأتي تصريح الشبلي في وقت تتواصل فيه جهود الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية إلى الحوار السياسي، وسط تحديات متصاعدة تتعلق بملفات الأمن والحكم والمصالحة الوطنية.