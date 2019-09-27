الشح: قصف وسط العاصمة لن يُخيف الأحرار الذين سيخرجون للساحات

قال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، إن قصف طيران قوات حفتر وسط العاصمة صباح الجمعة، لن يخيف الأحرار الذين سيخرجون للساحات.

وأضاف الشح في تغريدة عبر تويتر:

قصف وسط العاصمة صباح اليوم لن يخيف الاحرار الذين س خرجون للساحات لدعم أبنائهم الأبطال المدافعين عن مستقبل بلدهم ضد هذا العدوان الدولي المساند للمجرم العفن حفتر.. لن نتراجع.

قصف وسط العاصمة صباح اليوم لن يخيف الاحرار الذين س يخرجون للساحات لدعم ابنائهم الأبطال المدافعين عن مستقبل بلدهم ضد هذا العدوان الدولي المساند للمجرم العفن #حفتر .. لن نتراجع… #بركان_الغضب_ينتصر pic.twitter.com/PyrWp4uPS3 — Ashraf Shah (@AshahAshraf) September 27, 2019

هذا واستهدف طيران قوات حفتر صباح اليوم، منطقة باب البحر السكنية في العاصمة طرابلس.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي اونيس، بمقتل مدنيين اثنين جراء القصف الجوي.

يأتي ذلك في حين بدء المتظاهرون في التجمع بعد عصر الجمعة في ميدان الشهداء بطرابلس في جمعة “دعم المحاور” التي دعت إليها في وقت سابق مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.