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الشح: قصف وسط العاصمة لن يُخيف الأحرار الذين سيخرجون للساحات

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 سبتمبر 2019 - 18:14
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القصف تسبب في مقتل مدنيين اثنين. [سوشيال ميديا]
قال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، إن قصف طيران قوات حفتر وسط العاصمة صباح الجمعة، لن يخيف الأحرار الذين سيخرجون للساحات.

وأضاف الشح في تغريدة عبر تويتر:

قصف وسط العاصمة صباح اليوم لن يخيف الاحرار الذين س خرجون للساحات لدعم أبنائهم الأبطال المدافعين عن مستقبل بلدهم ضد هذا العدوان الدولي المساند للمجرم العفن حفتر.. لن نتراجع.

هذا واستهدف طيران قوات حفتر صباح اليوم، منطقة باب البحر السكنية في العاصمة طرابلس.

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وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي اونيس، بمقتل مدنيين اثنين جراء القصف الجوي.

يأتي ذلك في حين بدء المتظاهرون في التجمع بعد عصر الجمعة في ميدان الشهداء بطرابلس في جمعة “دعم المحاور” التي دعت إليها في وقت سابق مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

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نبّهني عن
ناصر التاجوري

تذكروننا بين الحين والآخر باعلام القائد والمستوى الهابط والساذج الذي كان يميزه، وهو ما نراه في تصريحات السيد الشح الذي لا يستحي في التضليل وتزوير الحقائق.. قصف وسط العاصمة لن يُخيف الأحرار الذين سيخرجون للساحات..! هل قصف ما تسميه وسط العاصمة كان يستهدف المدنيين لكي يخيف “أحرارك”، أم أن ميلشيات النواصي هي ما تسميه الأحرار.. ميلشيا النواصي الفاسدة التي يشهد سكان طرابلس على مروقها واجراميتها لا علاقة لها بالاحرار، وتستأهل أن تتم إبادتها عن بكرة أبيها مادامت تصر على عرقلة قيام الدولة.. وغدا عندما تنضبط الأمور ستبحث لك يا شح عن مخرج مما ورطت نفسك فيه..

أعجبني0لم يعجبني  رد
3 ساعة مضت
كلها افلام يهودية ياستاذ : نعمان بن عثمان شكراً

يالشعب الشرف والتاريخ في ليبيا اذهبوا ضموا اقحابكم من تونس – مصر – تركيا – دول النصارة واليهود .. وبعدين تعالوا تكلموا عن دولة المدينة والانتخابات .. نسوانكم يقحبوا في تونس مصر وتركيا واوروبا وداخل وخارج ليبيا ويتشدقون على علينا محاربة الارهابو واقامة الدولة والقبائل الشريفة والتاريخ والجهاد هم عبارة قوادة هم نسوانهم اللي مشمرات على سروايلهم كيف الكلاب .. وننصح الليبيين ومعهم العرب بأن يسموا بلدانهم جمهوريات العربية للعهر والدعارة مثلاً ” جمهورية التونسية للدعارة .. و الدولة الليبية للعاهرات .. و جمهورية العربية اليمنية للفاجرات .. والجمهورية العربية السورية للفانكات .. وجمهورية العربية القطرية لديوثين ودولة الامارات العربية… قراءة المزيد ..

أعجبني-1لم يعجبني  رد
2 ساعة مضت