الشرطة الأردنية تفرق متظاهرين حاولوا الوصول إلى السفارة الإسرائيلية في عمان

أطلقت الشرطة الأردنية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الأردنيين، الذين ساروا نحو السفارة الإسرائيلية في عمان أمس الأحد، احتجاجا على الحرب في قطاع غزة، و اقتحام إسرائيل للمستشفيات في غزة في الآونة الأخيرة وتزايد الوفيات بين المدنيين.

و ذكرت رويترز أن السلطات الأردنية نشرت في وقت سابق قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، الذين تجمعوا في مسجد الكالوتي بالعاصمة وكانوا يخططون للتوجه نحو السفارة الإسرائيلية الشديدة التحصين القريبة منه.

وقال شهود إن عددا من المتظاهرين تعرضوا للضرب واعتُقل عدد آخر في أثناء محاولتهم اجتياز الطوق الأمني المشدد حول السفارة.

ودائما ما كانت السفارة الإسرائيلية، حيث يتجمع المتظاهرون يوميا، نقطة اشتعال للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في أوقات الاضطرابات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.